У Держдепі заявили, що "шатдаун" може вплинути на допомогу Україні

Разом з тим Сполучені Штати теоретично можуть продовжувати виділення допомоги у сфері безпеки.

У Державному департаменті Сполучених Штатів заявили, що можливий "шатдаун" можуть вплинути на допомогу Україні у війні проти російських агресорів.

Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, повідомляє Укрінформ.

Він зазначив, що в разі зупинки бюджетного фінансування урядових установ, Сполучені Штати теоретично можуть продовжувати виділення допомоги у сфері безпеки.

"Але коли певним людям не дозволяється виходити на роботу, це може вплинути на швидкість будь-яких поставок. Ось чому ми вважаємо, що "шатдаун" може викликати таку стурбованість, і чому ми закликаємо Конгрес забезпечити фінансування уряду", - зазначив Міллер.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Білий дім надіслав листа із переліком реформ, які має здійснити Україна для отримання допомоги.

Крім того, ми раніше інформували, що колишній радник Залужного зі США спрогнозував, коли ATACMS будуть в Україні.

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