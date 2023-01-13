У Держдепі заявили, що працюють над ліквідацією діяльності ПВК "Вагнера"

США працюють над тим, щоб нейтралізувати діяльність терористичної ПВК "Вагнера", яку вона розгорнула у багатьох країнах.

Про це заявив радник Держдепартаменту США Дерек Чолле, передає AP.

"Я не знаю, чи є побоювання (у Сербії), ми говорили про наші побоювання, і ми з нетерпінням чекаємо спільної роботи з урядом тут, у Белграді, та в інших місцях, де ПВК "Вагнера" активна, щоб покласти кінець її діяльності", - заявив Чолле.

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Він зазначив, що США уважно слідкують за тим, як представники ПВК "Вагнера" намагаються вербувати найманців із Сербії та інших країн, що треба негайно припинити. Крім того, Чолле закликав керівництво Сербії ввести санкції проти Росії.

"Ми вважаємо, що країни мають підписатися під санкціями у зв'язку з тим, що дії Росії мають бути не лише засуджені, а й покарані. Росія щодня веде жорстоку, невиправдану війну проти України. Ми повинні дати зрозуміти, що така поведінка неприйнятна", – додав він.

Нагадаємо, раніше військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан вважає, що росіянам не вдасться оточити та захопити містечко Соледар у Донецькій області.

Крім того, радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявляв, що у Соледарі та Бахмуті, де тривають запеклі бої, воює класична "зеківська" армія Росії, яка нікому не підкоряється.

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