У Держдепі заявили, що РФ не змогла отримати перевагу у війні проти України

Всі локальні успіхи росіян відбулись лише через те, що Україна не мала можливості забезпечити озброєнням свої війська.

Росія так і не змогла заволодіти перевагою у війні з Україною, але має певні успіхи на окремих ділянках фронту.

Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер.

На питання журналіста про те, чи отримала Росія перевагу у війні проти України, він відповів, що це не так.

"Ні, ми зовсім так не вважаємо. Якщо вивчити динаміку конфлікту протягом не двох років, а в недавньому минулому, то ви виявите, що так, Росія має деякі успіхи на полі бою. Ми спостерігали її успіхи на вихідних через те, що Україна не мала можливості забезпечити озброєнням її війська", - заявив Міллер.

Речник Держдепу зазначив, що головною причиною дефіциту боєприпасів в українських військових є повільність Конгресу США у питанні виділення допомоги для України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у ГУР відповіли, чи може Росія піти у великий наступ на ще одному напрямку.

Крім того, ми раніше інформували, що РФ стверджує про захоплення плацдарму на лівому березі, що відповіли в Генштабі.

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