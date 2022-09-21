У Держдумі хочуть першими відправити на фронт громадян України, які переїхали до РФ після 2014 року

Російський депутат Віталій Мілонов пропонує першими відправити на фронт українців, які переїхали до Росії після 2014 року.

Йдеться про жителів так званої "ДНР" та інших громадян України, які виїхали до Росії після 2014 року.

Про це російський депутат написав у соціальних мережах.

Мілонов заявив, що спочатку на фронт потрібно мобілізувати так званих жителів "ДНР", мовляв, хай вони воюють за свою "нову батьківщину". Російський депутат вважає, що мобілізувати у Росії потрібно усіх громадян України, які переїхали до держави-агресорки після 2014 року.

Мілонов також заявив, що останні події - це нібито "хороша перевірка для Росії".

Нагадаємо, експерт розповів, настільки Путін та Шойгу забрехалися про війну в Україні.

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