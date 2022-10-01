У Держдумі хочуть зобов’язати російських засуджених відбувати покарання на війні - Генштаб

Російські окупаційні війська продовжують зазнавати втрат у живій силі, озброєнні та військовій техніці.

На розгляд Держдуми Росії внесено законопроєкт про зміни у кримінальному кодексі, в якому передбачається відбування покарання засуджених в районі ведення бойових дій.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 1 жовтня.

Зазначається, що російські окупаційні війська продовжують зазнавати втрат у живій силі, озброєнні та військовій техніці.

"Лише у результаті вогневого ураження ворожого об’єкта в районі Золотого Луганської області противник втратив близько 60 осіб загиблими та пораненими, а також чотири одиниці військової техніки", - йдеться зведенні.

В Генштабі констатують, що російське військове керівництво ретельно намагається приховати втрати особового складу у цій війні, а також продовжує пошук шляхів поповнення втрат у живій силі.

"Зокрема, через узаконення залучення в’язнів до участі у війні. За наявною інформацією, на розгляд Держдуми Росії внесено законопроект про зміни у кримінальному кодексі ерефії, в якому передбачається відбування покарання засуджених в районі ведення бойових дій", - йдеться у зведенні.

На тимчасово захопленій території України російська окупаційна влада, грубо порушуючи правила ведення війни та права людини, активізувала заходи щодо примусової мобілізації чоловічого населення призовного віку для поповнення втрат російських військових частин.

"Для своєчасного виконання мобілізаційних заходів та придушення спротиву місцевого населення до міст Бердянськ та Мелітополь прибули додаткові підрозділи Росгвардії", - додали у Генштабі.

Нагадаємо, очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай в етері телемарафону розповів, що Росія використовує своїх в'язнів у війні проти України, як "гарматне м'ясо".

Втрати росіян на 30 серпня: українські захисники знищили пів тисячі окупантів за добу

Читайте також: