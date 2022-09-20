У Держдумі розповіли, чи буде у Росії загальна мобілізація

У Росії не оголошуватимуть загальної мобілізації.

Поправки до російських законів, які стосуються мобілізації, були ухвалені нібито не через війну Росії проти України, а на "перспективу".

Про це заявив голова Комітету Держдуми РФ з оборони Андрій Картаполов.

Російський депутат заявив, що нібито "побоювання щодо загальної мобілізації абсолютно нічим не обґрунтовані та не підкріплені".

Картаполов додав, що нові поправки до КК РФ прийняті "не лише у зв'язку зі "спеціальною військовою операцією" — вони потрібні для того, щоб їх "дотримувалися протягом тривалого часу".

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц засудив плани Росії провести "референдуми" на окупованих територіях України та назвав ці "голосування" неприйнятними.

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