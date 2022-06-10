У десяти населених пунктах Білорусі є російські війська, розгорнуто "Іскандери" - Міноборони

На території Білорусі війська країни-терористки Росії розмістили в десяти населених пунктах.

Наразі їхня точна кількість невідома. Втім, на території сусідньої країни дислокуються російські підрозділи

Про це заявив речник Міноборони Олександр Мотузяник в ефірі загальнонаціонального телемарафону

"Ми знаємо про оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер", які також розгорнуті на території Білорусі. Це несе загрозу продовження завдання ракетних ударів по нашій території", - заявив представник міністерства.

За його словами, упродовж останніх кількох тижнів збройні сили Білорусі у складі до семи батальйонів намагаються "прикривати" ділянку білорусько-українського кордону. Ції дії Мотузяник назвав демонстраційними, оскільки з боку України ніякої загрози для Білорусі бути не може. "Можливий напад України на територію Білорусі звучить ще смішніше, ніж можливий напад на територію Росії", - заявив він.

Своєю чергою, республіка погрожує збільшити чисельність власних збройних силдо 80 тисяч. Втім, в українському Міноборони у найближчій перспективі не бачать створення якогось потужного угруповання в Білорусі. Натомість вважають, що мета таких дій відтягнути українськ сили та не допустити перекидання на інші напрямки.

Він також прокоментував ситуацію та півдні України та відзначив, що там ситуація наразі відносно спокійна.

Як повідомлялося, Білорусь посилює охорону державного кордону у Гомельській області. На рубежі в регіоні стягують спеціальні бригади внутрішніх військ міністерства внутрішніх справ Білорусі.

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