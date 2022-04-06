У деяких громадах зберігається гуманітарна катастрофа: яка ситуація у Київській області 6 квітня

У деяких громадах зберігається гуманітарна катастрофа: яка ситуація у Київській області 6 квітня

У районах проводяться роботи з відновлення газо- та електропостачання.

У громадах Київської області, які перебували під російською окупацією, проводяться роботи з розмінування та відновлення критичної інфраструктури.

Про це 6 квітня повідомляє офіційний Telegram-канал голови Київської обласної державної адміністрації Олександра Павлюка.

Оперативні дані щодо ситуації на Київщині в розрізі районів:

Обухівський, Бориспільський, Білоцерківський, Фастівський райони

Ситуація контрольована. Надзвичайних подій не зафіксовано. Освітній процес триває дистанційно.

Підприємства агропромислового комплексу проводять весняно-польові роботи. Сили оборони – у підвищеній боєготовності.

Бучанський район

В громадах, які перебували під окупацією, проводяться роботи по розмінуванню, відновленню газо-, електропостачання, зв'язку.

Людям завозять гуманітарну допомогу та надають медичну допомогу.

Броварський район

Тривають весняно-польові роботи, відповідно до графіку їх проведення. Виключення - території, які були окуповані. Під час бойових дій в громадах були пошкоджені деякі лінії електромереж. Станом на сьогодні проводяться роботи з відновлення електропостачання.

15 березня внаслідок бойових дій було пошкоджено магістральний газопровід. Через це близько 21 тисячі абонентів залишилися без газопостачання. Наразі проводяться роботи з відновлення пошкодженого газопроводу. Окрім цього, були пошкоджені та зруйновані 7 переправ через водойми та 3 автомобільні магістральні мости. А також автомобільна магістраль М-01 Київ-Чернігів, в населеному пункті Залісся Великодимерської громади.

Вишгородський район

Ситуація без змін - напружена, але контрольована. В Іванківській, Димерській та Поліській громадах - гуманітарна катастрофа. Здійснюються заходи щодо нормалізації ситуації, продовжується завезення продуктів харчування і ліків. Славутич має потребу в продуктах харчування, пальному та медикаментах.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 42-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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