У деяких областях лунає повітряна тривога: ракетна небезпека

Сил оборони півдня попереджають про загрозу ракетного удару.
Станом на 14:00 неділі, 24 вересня, на півдні України оголошена повітряна тривога.
Про це свідчить інтерактивна мапа.
Відповідно до даних мари, тривога охопила:
- Миколаївську,
- Херсонську,
- Одеську,
- Кіровоградську,
- Запорізьку область.
Пресслужба Сил оборони півдня на сторінці у телеграм-каналі попереджає про загрозу ракетного удару.
Тим часом Повітряні сили повідомляють про загроза застосування балістичного озброєння в тих областях, де оголошена тривога.
Закликаємо пройти в укриття та не залишати його до початку скасування тривоги!
Нагадаємо, у ніч проти 24 вересня Росія обстріляла з авіації Берислав Херсонської області, внаслідок чого загинула жінка.
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