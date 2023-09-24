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У деяких областях лунає повітряна тривога: ракетна небезпека

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
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У деяких областях лунає повітряна тривога: ракетна небезпека

Повітряна тривога в Україні

Сил оборони півдня попереджають про загрозу ракетного удару.

Станом на 14:00 неділі, 24 вересня, на півдні України оголошена повітряна тривога.

Про це свідчить інтерактивна мапа.

Відповідно до даних мари, тривога охопила:

  • Миколаївську,
  • Херсонську,
  • Одеську,
  • Кіровоградську,
  • Запорізьку область.

Пресслужба Сил оборони півдня на сторінці у телеграм-каналі попереджає про загрозу ракетного удару.

Тим часом Повітряні сили повідомляють про загроза застосування балістичного озброєння в тих областях, де оголошена тривога.

Закликаємо пройти в укриття та не залишати його до початку скасування тривоги!

Нагадаємо, у ніч проти 24 вересня Росія обстріляла з авіації Берислав Херсонської області, внаслідок чого загинула жінка. 

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Дата публікації
Перегляди
385
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