У деяких областях лунає повітряна тривога: ракетна небезпека

Станом на 14:00 неділі, 24 вересня, на півдні України оголошена повітряна тривога.

Про це свідчить інтерактивна мапа.

Відповідно до даних мари, тривога охопила:

Миколаївську,

Херсонську,

Одеську,

Кіровоградську,

Запорізьку область.

Пресслужба Сил оборони півдня на сторінці у телеграм-каналі попереджає про загрозу ракетного удару.

Тим часом Повітряні сили повідомляють про загроза застосування балістичного озброєння в тих областях, де оголошена тривога.

Закликаємо пройти в укриття та не залишати його до початку скасування тривоги!

Нагадаємо, у ніч проти 24 вересня Росія обстріляла з авіації Берислав Херсонської області, внаслідок чого загинула жінка.

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