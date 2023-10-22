У деяких областях лунає повітряна тривога: загроза авіаційного удару

В Україні в неділю, 22 жовтня, сигнал повітряної тривоги лунає у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях та у Криму.

Повітряні сили попереджають про загрозу авіаційного удару.

Повітряна тривога 22 жовтня – мапа

"Повітряна тривога в південно-східних областях пов’язана з активністю тактичної авіації. Загроза застосування авіаційного озброєння", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, росіяни накопичують ракетний арсенал – у ГУР відповіли, чи будуть удари у відповідь.

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