У деяких областях оголошена тривога: Повітряні сили повідомляють про пуски ракет

Командування Повітряних сил попереджає про ракети у напрямку Одеси.
Станом на 10:15 у південних областях оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку.
Про це свідчить мапа тривог.
Відповідно до даних мапи, сирени лунають у Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.
Моніторингові канали повідомляють про пуски ракет у напрямку Одеси.
Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер закликав мешканців області перебувати в укриттях.
"Одеський район, перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги! Це важливо!", - написав він о 10:15.
Про ракети у напрямку Одеси також попереджає командування Повітряних сил.
"Увага! Одеська, Миколаївська області – ракетна небезпека! Ракети в напрямку Одеси!", - йдеться у повідомленні.
Пройдіть терміново до укриттів та перебувайте там до закінчення тривоги!
Нагадаємо, вночі проти 1 листопада російські окупанти атакували Україну ударними дронами та ракетами. Куди вдарив ворог, скільки ракет і дронів вдалося збити, читайте ТУТ.
Читайте також:
- Росіяни вдарили дронами по Кременчуці: що відомо
- На Хмельниччині прозвучали звуки нових вибухів
- Кримський міст перекритий: у Севастополі лунає повітряна тривога