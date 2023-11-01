У деяких областях оголошена тривога: Повітряні сили повідомляють про пуски ракет

Командування Повітряних сил попереджає про ракети у напрямку Одеси.

Станом на 10:15 у південних областях оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку.

Про це свідчить мапа тривог.

Відповідно до даних мапи, сирени лунають у Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Моніторингові канали повідомляють про пуски ракет у напрямку Одеси.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер закликав мешканців області перебувати в укриттях.

"Одеський район, перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги! Це важливо!", - написав він о 10:15.

Про ракети у напрямку Одеси також попереджає командування Повітряних сил.

"Увага! Одеська, Миколаївська області – ракетна небезпека! Ракети в напрямку Одеси!", - йдеться у повідомленні.

Мапа повітряної тривоги. ФОТО: скрин

Пройдіть терміново до укриттів та перебувайте там до закінчення тривоги!

Нагадаємо, вночі проти 1 листопада російські окупанти атакували Україну ударними дронами та ракетами. Куди вдарив ворог, скільки ракет і дронів вдалося збити, читайте ТУТ.

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