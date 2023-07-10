Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У деяких областях України оголосили тривогу: у Повітряних силах ЗСУ попередили про ракети

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
3438
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У деяких областях України оголосили тривогу: у Повітряних силах ЗСУ попередили про ракети

У двох областях - повітряна тривога / Фото: ТСН.ua

Українців закликають бути в укриттях.

Вночі, 10 липня, у Дніпропетровській та Запорізькій областях оголосили повітряну тривогу. У Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу через балістичні ракети. 

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ. 

Повітряну тривогу об 22:08 оголосили у Запорізькій та Дніпропетровській областях. О 22:12 про небезпеку попередили жителів Донеччини. 

У Повітряних силах ЗСУ попередили українців про загрозу ударів балістичними ракетами. 

"Дніпропетровська, Запорізька області - загроза застосування балістичного озброєння", - повідомили у ЗСУ. 

Українців закликають реагувати на небезпеку та спуститись до укриттів. Станом на 22:20 повідомили, що загроза минула. 

Нагадаємо, речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат попередив українців про ймовірність нових ракетних ударів по нашій державі після затишшя.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
3438
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація