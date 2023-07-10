У деяких областях України оголосили тривогу: у Повітряних силах ЗСУ попередили про ракети

Українців закликають бути в укриттях.

Вночі, 10 липня, у Дніпропетровській та Запорізькій областях оголосили повітряну тривогу. У Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу через балістичні ракети.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Повітряну тривогу об 22:08 оголосили у Запорізькій та Дніпропетровській областях. О 22:12 про небезпеку попередили жителів Донеччини.

У Повітряних силах ЗСУ попередили українців про загрозу ударів балістичними ракетами.

"Дніпропетровська, Запорізька області - загроза застосування балістичного озброєння", - повідомили у ЗСУ.

Українців закликають реагувати на небезпеку та спуститись до укриттів. Станом на 22:20 повідомили, що загроза минула.

Нагадаємо, речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат попередив українців про ймовірність нових ракетних ударів по нашій державі після затишшя.

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