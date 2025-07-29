У Діани мав народитися хлопчик: щемливі деталі про 23-річну вагітну, яку вбила Росія у Кам'янському

Діана Кошик

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Через удар РФ по Кам’янському Дніпропетровської області загинула 23-річна дівчина. Діана Кошик мала народити хлопчика.

Про це повідомляє Аулівський cтаростинський округ.

Вбивши Діану, РФ відібрала одразу два життя

У повідомленні йдеться про те, що 29 липня внаслідок ракетного удару по пологовому будинку в місті Кам’янське загинула Діана Анатоліївна Кошик. Вона була мешканкою селища Аули Криничанської територіальної громади.

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«Не знайдеться слів, щоб виразити біль і водночас злість, приносимо свої щирі співчуття рідним та близьким людям, світла пам’ять!», — написали там.

У місцевих ЗМІ уточнюється, що 23-річна Діана з Камʼянського була на сьомому місяці вагітності.

«Лежала у пологовому, щоб зберегти та доносити маля. Але російська балістична ракета забрала життя не лише її, а й ненародженого сина.

Близькі дівчини розповіли, що вона була направду хорошою і чуйною людиною. Завжди посміхалася, що «заражало» людей довкола.

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«Я таких світлих людей як вона не зустрічала… Це горе для всіх. Усі разом з нею чекали на довгоочікувану зустріч із синочком», — сумно поділилася дівчина, яка була знайома із загиблою.

Висловлюємо щирі співчуття сім’ї та друзям дівчини. Росіяни неминуче нестимуть відповідальність за всі страждання, які принесли українцям.

Нагадаємо, про загибель дівчини раніше повідомляв президент України Володимир Зеленський.

За його словами, вночі 29 липня росіяни завдали ракетного удару по місту Камʼянське. Під атаку потрапила територія міської лікарні.

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«Три людини загинули від цього удару, і серед них вагітна жінка. Її звали Діана, їй було всього лиш 23 роки.