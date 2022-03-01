У Димерській громаді на Київщині після боїв села без тепла і світла, а звірі в зоопарку залишились без харчів

Димер, Іванків та Посілля - нині один із найпроблемніших напрямків під Києвом.

Тварини в приватному зоопарку на Київщині залишилися без їжі.

Про це йдеться в ТСН.

Через зруйнований Ірпінський міст до звіринцю не може доїхати поставка кормів, запланована на сьогодні. Запасів їжі в зоопарку немає. Там зазвичай закуповували свіжі корми на кілька днів, щоб вони не псувалися. Директор зоопарку просить тих, хто проживає поблизу села Демидів та місцевих фермерів, допомогти будь-якою їжею, а особливо - свіжими овочами та фруктами.

Крім того, у Димерській громаді є ще одна проблема - там відсутнє електропостачання. Напередодні в селі Козаровичі російські окупанти підірвали помпову станцію. Усі довколишні села зараз без опалення, світла та зв'язку.

Електрики зі столиці доїхати туди не можуть, поки там тривають бої і їздить ворожа техніка. Димер, Іванків та Посілля - нині один із найпроблемніших напрямків під Києвом.