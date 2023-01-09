У "Дії" може з'явитися електронний військовий квиток: чи надсилатимуть повістки через застосунок

У Мінцифри роз'яснили, чи отримуватимуть чоловіки повістки автоматично через "Дію".

В застосунку "Дія" може з'явитися новий сервіс – електронний військовий квиток. Однак надсилання повісток через застосунок не планується.

Про це сказав керівник із розвитку електронних послуг Мінцифри Мстислав Банік, пише The Village.

"Ні ця постанова, ні будь-яка інша не передбачає надходження повісток через "Дію".ВУ нашому плані роботи поки немає таких завдань", – пояснив він.

Згідно з постановою Кабміну, в "Дії" має з'явитися новий сервіс – електронний військовий квиток. Як його впроваджуватимуть і як працюватиме сервіс, поки ще невідомо.

Нагадаємо, Кабмін постановою від 30 грудня затвердив новий порядок військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Уряд, зокрема, передбачив створення Єдиного державного реєстру військовозобов'язаних, змінив правила обліку призовників, які перебувають за кордоном, та жінок. Також передбачено Єдиний державний реєстр військовозобов'язаних.

Юрист Юрій Дончак пояснив, чи можуть вручити повістку через родичів, а також отримання мобілізаційного розпорядження на блокпостах.

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