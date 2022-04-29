У "Дії" можна буде подати заяву на допомогу від міжнародних організацій: хто отримає кошти

У "Дії" можна буде подати заяву на допомогу від міжнародних організацій: хто отримає кошти

Через «Дію» можна буде подаватися на отримання матеріальної допомоги від міжнародних організацій урядів. Це зможуть зробити багато різних категорій громадян.

Фахівці Міністерства цифрової трансформації готують нові послуги для користувачів мобільного застосунку «Дія». Йдеться, зокрема, про можливість подання заяв на отримання допомоги від міжнародних організацій.

Про це в ефірі телемарафону розповів Мстислав Банік, керівник з розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації, передає Укрінформ.

«Зараз ми працюємо над тим, щоб через «Дію» можна було подаватися на отримання матеріальної допомоги від міжнародних організацій урядів. Це зможуть зробити багато різних категорій наших громадян — і внутрішньо переміщені особи, і люди, які виїхали за кордон, і сім’ї з дітьми, і люди з інвалідністю, й інші», — повідомив Банік.

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За його словами, в наданні різних видів допомоги зацікавлена велика кількість міжнародних організацій. Відтак, аби спростити українцям доступ до цієї допомоги, і буде розроблений новий сервіс - "все можна буде зробити в кілька «кліків»" замість "запуску сервісів онлайн і збору купи паперів та копій для центрів надання адміністративних послуг".

Також, за словами Баніка, працюють фахівці Мінцифри і над розробкою додатку «єМалятко в смартфоні».

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«Найближчим часом він не з’явиться, адже для його запуску треба розробити нову версію існуючого варіанту «єМалятко», який є на порталі «Дія», а не просто взяти готовий. Але певні напрацювання у нас вже є, ми обговорюємо їх з партнерами та з Міністерством юстиції», - підсумував Банік.

Раніше повідомлялось, що українці, які постраждали від агресії Росії, можуть отримати готівкові виплати від Організації об'єднаних націй, агентства якої будуть діяти в координації з українським урядом.

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