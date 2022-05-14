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У "Дії" проводять опитування щодо наступного дизайну воєнної поштової марки

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У "Дії" проводять опитування щодо наступного дизайну воєнної поштової марки

Фото: Укрпошта

Користувачам пропонують обрати наступний дизайн марки від "Укрпошти".

У застосунку "Дія" проводиться опитування, якою буде наступна марка від "Укрпошти".   

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Перша поштова марка з "русскім воєнним корабльом" стала відомою на весь світ. Отже, яким буде наступний дизайн воєнної марки, можна вибрати в "Дії", - зазначив він.

Для участі в опитуванні необхідно зайти у розділ послуг, обрати "Опитування" і проголосувати.

За тиждень після завершення опитування результати передадуть "Укрпошті" і згодом буде оголошено переможця.

Нагадаємо, "Укрпошта" на аукціоні продала за 5 млн грн популярну марку з російським військовим кораблем.

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