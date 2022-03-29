У "Дії" стало доступне подання заявок на відшкодування втрати житла внаслідок бойових дій

Функція вже доступна в мобільному застосунку.

У державному порталі із цифрових послуг "Дія" стало доступне подання заявок на відшкодування втрати житла внаслідок бойових дій.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Для того, щоб побачити нову послугу, необхідно оновити мобільний застосунок.

"Від сьогодні працюватиме новий функціонал нашого державного сервісу "Дія". Як я й обіцяв, держава відшкодує втрату будинку чи квартири внаслідок бойових дій. Кожен наш громадянин, кожна громадянка вже можуть подати відповідну заявку у "Дії". Сам по собі функціонал у "Дії" достатньо зручний. Але всі необхідні деталі ще будуть роз'яснюватись нашим урядом. Головне – держава компенсує кожен метр втраченої нерухомості", – зазначив президент.

Також очільник країни додав, що за тиждень така послуга буде доступна і офлайн – у центрах надання адміністративних послуг.

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