У Дніпрі показали наслідки ракетної атаки росіян: розтрощені автівки та розбита цивільна інфраструктура

У Дніпрі показали наслідки ранкової ракетної атаки окупантів. В містах влучення розтрощені автівки, дороги та цивільна інфраструктура. Читайте останні новини Дніпра на ТСН.ua.
Окупанти під час ранкової ракетної атаки у Дніпрі розтрощили громадський транспорт, дороги та цивільну інфраструктуру.
Фото наслідків обстрілів на своїй сторінці в соцмережі оприлюднивголова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
“Дніпро. Після ранкових атак “руського міра”. Прощення не буде. Ми на своїй землі, у своїй країні. Зранені, проте нескорені. За кожен російський удар і кожне згублене росіянами життя прийде розплата”, - наголосив Валентин Резніченко.
Нагадаємо, що Німеччина найближчими днями надасть Україні системи ППО IRIS-T.
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