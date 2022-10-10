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У Дніпрі показали наслідки ракетної атаки росіян: розтрощені автівки та розбита цивільна інфраструктура

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У Дніпрі показали наслідки ракетної атаки росіян: розтрощені автівки та розбита цивільна інфраструктура

Новини Дніпра

У Дніпрі показали наслідки ранкової ракетної атаки окупантів. В містах влучення розтрощені автівки, дороги та цивільна інфраструктура. Читайте останні новини Дніпра на ТСН.ua.

Окупанти під час ранкової ракетної атаки у Дніпрі розтрощили громадський транспорт, дороги та цивільну інфраструктуру.

Фото наслідків обстрілів на своїй сторінці в соцмережі оприлюднивголова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

“Дніпро. Після ранкових атак “руського міра”. Прощення не буде. Ми на своїй землі, у своїй країні. Зранені, проте нескорені. За кожен російський удар і кожне згублене росіянами життя прийде розплата”, - наголосив Валентин Резніченко.

Новини Дніпра / © Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
Новини Дніпра / Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
Новини Дніпра / ©
Новини Дніпра
Новини Дніпра / ©
Новини Дніпра

Нагадаємо, що Німеччина найближчими днями надасть Україні системи ППО IRIS-T.

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