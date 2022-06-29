У Дніпрі автобус "Госпітальєрів" потрапив у жахливу ДТП: є загиблі та травмовані медики

У Дніпрі автобус "Госпітальєрів" потрапив у жахливу ДТП: є загиблі та травмовані медики

У Дніпрі автобус “Госпітальєрів” потрапив у ДТП. Транспортний засіб зіштовхнувся з військовим КрАЗом.

Внаслідок чого травми отримали багато членів екіпажу. Є загиблі.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написала глава батальона “Госпітальєри” Яна Зінкевич.

Як стало відомо, автобус “Кракен”, який використовував батальон, зіштовхнувся з військовою вантажівкою. Внаслідок чого серйозні травми отримав травматолог з позивним “Корінф”, який є громадянином Греції. У нього виявили складну травму руки, через що медики ампутували йому праву кисть.

Крім того ушкодження ніг отримала анастезіолог Катерина. Анестезист Док, водій Алекс та нейрохірург Юрій Скребець, який також є заступником головного лікаря лікарні ім. Мечнікова.

Загинула дівчина з позивним “Австрійка”.

“Наше сонечко Австрійка, після 30 хвилин боротьби за життя, на жаль, померла. Вона отримала ушкодження голови несумісне життям. Останні роки вона проживала та мала родину в Австрії, але за покликом серця повернулась в Україну, щоб рятувати людей - і за останні дні надала допомогу десяткам поранених”, - розповіла Яна Зінкевич.

Нагадаємо, що українські військові знищили батарею ворожих самохідних гаубиць 2С3 "Акація".

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