У Дніпрі борються за життя п’ятьох рятувальників, які потрапили під ракетний обстріл

Найтяжча серед поранених - речниця обласного управління ДСНС Євгенія Дудка.

П’ятьох рятувальників, що потрапили під ракетний обстріл у Дніпрі, рятують медики.

Про це йдеться в ТСН.

Вони саме розбирали завали після нічної атаки на аеропорт, коли ворог завдав нового удару. Найтяжча серед поранених - речниця обласного управління ДСНС Євгенія Дудка, її прооперували. Рятувальниця лишається в реанімації, за її життя борються лікарі.

Стан іще чотирьох надзвичайників - стабільний, проте попереду - тривале лікування.

«Це мінно-вибухові поранення. Всі необхідні оперативні втручання зроблено. Якісь говорити прогнози до повної виписки і стабілізації, ми не маємо права», - зазначає в.о.директора обласного Департаменту охорони здоров‘я Вікторія Кулик.

П’ятьох ДСНСівців, які потрапили під ракетний обстріл у Дніпрі, рятують медики

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