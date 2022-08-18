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У Дніпрі через обстріли ЗАЕС працюватиме радіаційна та хімічна розвідка ДСНС

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У Дніпрі через обстріли ЗАЕС працюватиме радіаційна та хімічна розвідка ДСНС

Фото: УНІАН

Містян просять не панікувати.

У Дніпрі протягом дня 18 серпня працюватиме спеціальний пересувний автомобіль радіаційної та хімічної розвідки важкого типу. На території міста буде здійснено заміри та моніторинг радіаційного забруднення.

Про це попередили містян в ДСНС.

Рятувальники пояснили, що це пов'язано із ситуацією, що відбувається навколо Запорізької атомної електростанції, а також можливим здійсненням терористичного акту військами РФ.

"Просимо містян не панікувати, автомобіль здійснює роботу в межах повсякденної діяльності", - підкреслили в ДСНС.

Нагадаємо, у Запорізькій обласній військовій адміністрації радять мешканцям тимчасово окупованого Енергодара, де розташована АЕС, евакуюватися. Водночас місцева влада наголошує: всі органи цивільного захисту працюють в обмеженому режимі.

Якщо світу не вистачає сили й рішучості, щоб захистити ЗАЕС, це означає, що світ програє

Якщо світу не вистачає сили й рішучості, щоб захистити ЗАЕС, це означає, що світ програє

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