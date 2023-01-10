У Дніпрі чоловік наводив російські ракети на ТЕС та "полював" за ППО: зрадника затримали (відео)

Чоловік влаштувався водієм і під час роботи збирав розвіддані.
Служба безпеки України в Дніпрі затримала 41-річного чоловіка, який наводив російські ракети на ТЕС і "полював" за місцевими системами протиповітряної оборони.
Зрадник став агентом російського ГРУ і добре замаскувався, повідомили в СБУ.
"Працюючи водієм у місцевій фармацевтичній компанії, він займався поставками лікарських препаратів, під час яких збирав розвіддані про підрозділи ЗСУ", - розповіли правоохоронці.
Чоловік "звітував" ворогу про наслідки повітряних атак по українських об’єктах, зокрема по Придніпровській ТЕС. Зловмисника затримали на спробі збору розвідувальної інформації.
Під час обшуків за місцем проживання чоловіка СБУ виявила мобільні телефони із доказами листування з представником російської спецслужби.
Слідчі повідомили дніпрянину про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.
Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
Нагадаємо, у Дніпрі підпільний осередок “партії Шарія” готував масові заворушення. Його у власному домі організував виходець із Донеччини, що прибув до міста як переселенець.
Читайте також: