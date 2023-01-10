У Дніпрі чоловік наводив російські ракети на ТЕС та "полював" за ППО: зрадника затримали (відео)

Чоловік влаштувався водієм і під час роботи збирав розвіддані.

Служба безпеки України в Дніпрі затримала 41-річного чоловіка, який наводив російські ракети на ТЕС і "полював" за місцевими системами протиповітряної оборони.

Зрадник став агентом російського ГРУ і добре замаскувався, повідомили в СБУ.

"Працюючи водієм у місцевій фармацевтичній компанії, він займався поставками лікарських препаратів, під час яких збирав розвіддані про підрозділи ЗСУ", - розповіли правоохоронці.

Чоловік "звітував" ворогу про наслідки повітряних атак по українських об’єктах, зокрема по Придніпровській ТЕС. Зловмисника затримали на спробі збору розвідувальної інформації.

Фото: Прокуратура Дніпропетровської області

Під час обшуків за місцем проживання чоловіка СБУ виявила мобільні телефони із доказами листування з представником російської спецслужби.

Слідчі повідомили дніпрянину про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, у Дніпрі підпільний осередок “партії Шарія” готував масові заворушення. Його у власному домі організував виходець із Донеччини, що прибув до міста як переселенець.

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