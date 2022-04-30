У Дніпрі чоловік розраховувався карткою безвісти зниклого українського військового

У Дніпрі правоохоронці затримали чоловіка, який упродовж певного часу розраховувався карткою безвісти зниклого українського військового.

Затримали його на одному з міських блок-постів.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції області.

Як стало відомо, до правоохоронців звернулася мати військовослужбовця. Вона повідомила, що впродовж певного часу банківською карткою її зниклого безвісти сина розраховуються невідома особа. За цей час чоловік витратив майже 20 тисяч гривень.

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Орієнтування підозрілого передали всім працівникам поліції.

“Під час несення служби на блок-посту у Дніпрі оперативники зупинили розшукуваний автомобіль під керуванням 42-річного чоловіка. Під час огляду автомобіля та особистих речей громадянина поліцейські виявили банківську картку, що належить безвісти зниклому військовому, понад 30 г порошкоподібної речовини. Вилучені речі направлено на експертне дослідження. Вирішується питання про затримання чоловіка відповідно до чинного законодавства”, - розповіли в Нацполіції області.

Нагадаємо, що російські війська готуються до ще більшої активізації бойових дій на сході України.

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