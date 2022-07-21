У Дніпрі чоловік викинув з вікна п’ятого поверху собаку породи хаскі: тварина отримала жахливі травми та загинула

У Дніпрі чоловік викинув з вікна п’ятого поверху собаку породи хаскі. Пес від отриманих травм загинув, а чоловіка затримали поліцейські.

Про це повідомили в пресслужбі Патрульної поліції області.

Як стало відомо, інцидент стався в одному із будинків на вулиці Волинській - там з вікна п’ятого поверху чоловік викинув пса. Коли на місце прибули патрульні, вони виявили в квартирі двох чоловіків, які перебували у стані алкогольного сп’яніння - один з них навіть накинувся на копа.

Його затримали із застосуванням фізичної сили та кайданок. Інший громадянин перебував в неадекватному стані через кількість спожитого алкоголю. Чоловікові викликали швидку.

“Також на місце події прибула власниця загиблої собаки. 19-річна дівчина пояснила, що на деякий час залишила собаку батькові свого товариша, аби той пригледів за нею. Дівчина висловила бажання писати заяву щодо цієї події. На місце інспектори викликали слідчо-оперативну групу та доставили обох чоловіків до відділку поліції”, - розповіли в патрульній поліції області.

Нагадаємо, що двох бойовиків "ЛНР", яких взяли у полон під час боїв, відправили за ґрати на 8 та 10 років.

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