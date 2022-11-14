У Дніпрі чоловік за 20 тисяч доларів продавав "непридатність" до війскової служби та переправляв чоловіків за кордон

У Дніпрі правоохоронці затримали місцевого мешканця, який за “винагороду” переправляв через державний кордон військовозобов'язаних.
У Дніпрі місцевий мешканець організував схему переправлення за кордон чоловіків призовного віку. Коштувало “клієнтам” це 20 тисяч доларів.
Про це повідомили в пресслужбі прокуратури області.
Як стало відомо, місцевий мешканець організував схему переправлення через державний кордон чоловіків призовного віку. Одному з “клієнтів” за 20 тисяч доларів громадянин пообіцяв забезпечити формальне проходження військово-лікарської комісії з подальшим отриманням підробленого висновку про непридатність до військової служби, який надає можливість перетнути держкордон.
“Чоловіка затримано під час отримання першої частини коштів у сумі 8 тисяч доларів. Під час обшуків за місцем проживання та в автомобілі затриманого вилучено документи та носії інформації, які підтверджують протиправну діяльність. Наразі судом підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави”, - розповіли в прокуратурі області.
Які шахрайські схеми діють під час війни
На Дніпропетровщині працював шахрайський сall-центр, робітники якого ошукували громадян під виглядом співробітників банків. У Дніпрі, зокрема, правоохоронці припинили діяльність п’ятьох сall-центрів. Там працювали майже 100 робітників - серед них були неповнолітні та особи без громадянства.
Зазначимо, що від початку повномасштабної війни поліцейськими Києва розпочато 6018 кримінальних проваджень за фактами шахрайства.
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