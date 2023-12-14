В Україні вже вчетверте за день лунає повітряна тривога: у Дніпрі чутно звуки вибухів

Повітряні сили повідомляють про три борти МиГ-31К з "Саваслейки" південним курсом.
В Україні вже вчетверте за день лунає повітряна тривога.
Про це свідчить мапа повітряних тривог.
Повітряні сили повідомляють про керовану авіаційну ракету з півдня на Дніпро.
Людей просять терміново пройти до укриттів.
У Дніпрі чутно звуки вибухів.
"Вся Україна - ракетна небезпека! Станом на зараз – три борти МиГ-31К з "Саваслейки" південним курсом", - повідомляють Повітряні сили.
Нагадаємо, начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк порідомила, що атаками з повітря росіяни намагаються виснажити українську систему ППО та вивчити маршрути для завдання масованих ракетних ударів по Україні.
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