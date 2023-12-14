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В Україні вже вчетверте за день лунає повітряна тривога: у Дніпрі чутно звуки вибухів

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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В Україні вже вчетверте за день лунає повітряна тривога: у Дніпрі чутно звуки вибухів

Вибух у Дніпрі / Ілюстративне фото

Повітряні сили повідомляють про три борти МиГ-31К з "Саваслейки" південним курсом.

В Україні вже вчетверте за день лунає повітряна тривога.

Про це свідчить мапа повітряних тривог.

Повітряні сили повідомляють про керовану авіаційну ракету з півдня на Дніпро.

Людей просять терміново пройти до укриттів.

У Дніпрі чутно звуки вибухів.

"Вся Україна - ракетна небезпека!  Станом на зараз – три борти МиГ-31К з "Саваслейки" південним курсом", - повідомляють Повітряні сили.

Нагадаємо, начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк порідомила, що атаками з повітря росіяни намагаються виснажити українську систему ППО та вивчити маршрути для завдання масованих ракетних ударів по Україні.

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Дата публікації
Перегляди
2174
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