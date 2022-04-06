У Дніпрі і Львові вже тисячі загублених собак і котів із усієї України: як не втратити чотирилапих

Ветеринари радять дієвий спосіб, щоб тваринку можна було знайти.

Через війну тисячі хатніх улюбленців втратили домівки, або загубилися. Їх намагаються рятувати волонтери та зоозахисники, аби знайти тварин було легше, ветеринари закликають власників реєструвати своїх улюбленців. У деяких регіонах України попит на чіпування зріс у десятки разів.

Про це йдеться в ТСН.

Пушок та Фанні на прогулянці у Львові. Звідки вони та як їх звали ще кілька тижнів тому, нова власниця не знає. Це неможливо встановити. «Цього пса знайшли волонтери просто на трасі. Просто без нікого, без нічого. Пекінеса залишили прив’язаним на вокзалі. Собака без чіпу була. Жодна з них. І тепер вони вже чіповані», - каже нова власниця песиків Анжела.

Песиків пані Анжела взяла у львівському притулку. Сюди постійно привозять покинутих тварин. Загалом тисяча сімсот песиків та котів. З них одиниці з чіпом, а отже - офіційно зареєстрованим власником.

«Чіповані були, які приїжджали з інших міст - з Києва, з Миколаєва, яких там просто знайшли на вулицях. Ми навіть двох власників знайшли, але власники відмовилися від своїх тварин. Це була лайка і такса», - розповідає керівник домівки врятованих тварин Орест Залипський.

Покинуті чи втрачені із мізерними шансами повернутися додому - таких котів та собак десятки й у дніпровському «Зооконтролі». Сюди тварин привозять з усіх сусідніх областей. Тут діє реєстрація чотирилапих. Обов’язкова для собак та рекомендована для котів. У мирні часи люди нехтували правилами. Проте за останній місяць тут зареєстрували більше тварин, ніж в усі попередні роки. «Зараз дуже велика черга. Люди вмовляють, щоб ми їх кудись втиснули. Ми працюємо нон-стоп. Чіпи є, жетони є. Але часу не на всіх», - кажуть ветеринари.

Шалений попит у розпал війни й у приватних ветеринарних клініках. «Ця процедура допоможе вам довести, що це ваша тварина», - кажуть в установах.

Усе триває кілька хвилин. Крихітний чіп під лопатку вводиться пристроєм, що схожий на шприц. У тварини буде запис про ім’я, особливості здоров’я та дані власника за унікальним номером реєструють у міжнародній базі.

Через війну тисячі чотирилапих втратили домівки або загубилися

Окрім чіпа, що можуть зісканувати ветеринари, вона матиме ще й спеціальний жетон. Він підкаже будь-кому, хто має смартфон, як відшукати господаря і повернути тварину. Ця база діє в більшості країн світу, зокрема, по всій Європі. «У нас були випадки, коли люди виїжджали зі своїми тваринами до Польщи, в інші країни. Там губилися тварини. І за жетоном і за чіпом їх там знаходили», - додають у «Зооконтролі».

Вартість такої процедури з чіпом, жетоном та реєстрацією у приватних ветклініках коштує близько півтисячі гривень. У комунальному - двісті п’ятдесят. Пільговикам - безкоштовно.

Загублені незареєстровані тварини нині шукають родини. Їх віддають лише після стерилізації, щеплень та чіпування і з персональним жетоном на шиї.

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