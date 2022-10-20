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У Дніпрі IT-фахівниця працювала на росіян та розповсюджувала кремлівську пропаганду

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У Дніпрі IT-фахівниця працювала на росіян та розповсюджувала кремлівську пропаганду

Фото: ТСН.ua

У Дніпрі правоохоронці припинили роботу “ботоферми”, яка працювала на російських окупантів.

У Дніпрі СБУ накрила “ботоферму”, яка “розганяла” по Мережі російську пропаганду.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Як стало відомо, “ботоферму” організувала дніпровська IТ-фахівниця. Жінка “розганяла” по Мережі російську пропаганду, за що отримувала гонорари від РФ. Сама ж пропаганда була направлена на українців та мешканців Західної Європи.

“Зрадницi загрожує до 10 років за ґратами. Кожен запроданець має знати - покарання невідворотне”, - наголосив Валентин Резніченко.

Нагадаємо, що у Дніпрі в гаражі підозрюваного у вбивстві 13-річного хлопця виявили ще й тіло чоловіка.

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