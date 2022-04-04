У Дніпрі каратимуть за підвищення цін на житло: як захиститися від ріелторів та орендодавців

У Дніпрі каратимуть за підвищення цін на житло: як захиститися від ріелторів та орендодавців

Мер Дніпра дав кілька порад, як уникнути необґрунтованого підняття цін на житло.

Ріелторів та орендодавців Дніпра закликали не підвищувати ціни на нерухомість та не спекулювати. Ті, хто вдаються до недобросовісного заробітку, понесуть відповідальність перед законом.

Про це 4 квітня заявив мер міста Борис Філатов.

"Йдіть назустріч тим, хто зараз втратив усе. Хто змушений тікати від війни і хто хоче почати нове життя. Кожен, хто під час війни наживається на горі і потребах людей, нічим не відрізняється від злочинців і мародерів", - написав він.

Філатов дав кілька порад, як уникнути необґрунтованого підняття цін на житло:

Правильно складений договір захистить орендарів від неправомірних дій з боку власників квартир, а власників квартир договір захищатиме від безвідповідальних орендарів.

захистить орендарів від неправомірних дій з боку власників квартир, а власників квартир договір захищатиме від безвідповідальних орендарів. Якщо у вас офіційно укладений договір, ви маєте протягом 10 днів офіційно звернутися з листом до орендодавця та написати , що у вас немає, наприклад, можливості наразі сплатити за житло у зв'язку з тим, що ви не можете ним зараз користуватися.

, що у вас немає, наприклад, можливості наразі сплатити за житло у зв'язку з тим, що ви не можете ним зараз користуватися. А якщо ж такого договору у вас немає, збирайте докази: скріншоти та аудіозаписи. Вже з ними звертайтеся до поліції та податкової служби .

Вже з ними . Звертайтесь до сертифікованих спеціалістів. Можливо також працювати за рекомендаціями близьких, знайомих вам людей, які знають перевірених спеціалістів у місті.

Нагадаємо, киянин сплатив 10 тис. грн завдатку за оренду житла на Прикарпатті, а орендодавець зник.

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