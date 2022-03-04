У Дніпрі консервують будівництво метро через війну: персонал евакуювали

У Дніпрі консервують будівництво метро через війну: персонал евакуювали

В мерії Дніпра опікуються питанням тимчасової консервації будівництва.

У Дніпрі через війну в Україні турецькі підрядники призупинили будівництво метрополітену та евакуювали персонал.

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Про це 4 березня повідомив мер міста Борис Філатов.

Нині профільні фахівці мерії Дніпра опікуються питанням тимчасової консервації будівництва.

"У нас усе під контролем, тож прошу не реагувати на фейки та різного типу "вкиди" стосовно цього", — сказав Філатов.