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У Дніпрі консервують будівництво метро через війну: персонал евакуювали

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У Дніпрі консервують будівництво метро через війну: персонал евакуювали

В мерії Дніпра опікуються питанням тимчасової консервації будівництва.

У Дніпрі через війну в Україні турецькі підрядники призупинили будівництво метрополітену та евакуювали персонал.

Про це 4 березня повідомив мер міста Борис Філатов.

Нині профільні фахівці мерії Дніпра опікуються питанням тимчасової консервації будівництва.

"У нас усе під контролем, тож прошу не реагувати на фейки та різного типу "вкиди" стосовно цього", — сказав Філатов.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - 9166 осіб, 
  • танків ‒ 251 од, 
  • Бойових броньованих машин ‒ 939 од, 
  • артилерійських систем –105 од, 
  • РСЗВ - 50 од, 
  • засоби ППО - 18 од,
  • літаків – 33 од (уточнюється), 
  • гелікоптерів – 37 од, 
  • автомобільної техніки - 404 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ППМ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3, 

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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