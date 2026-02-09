- Дата публікації
- Категорія
- Війна
У Дніпрі лунають вибухи — що відомо
Перед вибухами в регіоні оголошували загрозу застосування балістичного озброєння.
У Дніпрі лунають вибухи, а також спостергається задимлення в одному з районів міста.
Про це повідомляє кореспондент ТСН.ua.
Перед вибухами в регіоні оголошували загрозу застосування балістичного озброєння.
Згодом стало відомо, що внаслідок атаки у Дніпрі виникла пожежа. Про це повідомила Дніпропетровська ОДА.
Попередньо, люди не постраждали.
Жителів закликають перебувати в укриттях і дотримуватися сигналів повітряної тривоги.
Нагадаємо, вночі росіяни двічі атакували дронами щільну забудову Одеси.
Внаслідок ударів вночі по Одесі загинув 36-річний чоловік, пошкоджено газогін та автівки. Раніше ТСН публікував репортаж з місця події.