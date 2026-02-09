ТСН у соціальних мережах

Війна
455
1 хв

У Дніпрі лунають вибухи — що відомо

Перед вибухами в регіоні оголошували загрозу застосування балістичного озброєння.

Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Повітряна тривога / © ТСН

Доповнено додатковими матеріалами

У Дніпрі лунають вибухи, а також спостергається задимлення в одному з районів міста.

Про це повідомляє кореспондент ТСН.ua.

Після вибуху в одному з районів міста видно задимлення, передають місцеві жителі / Фото: Дніпро Оперативний

Згодом стало відомо, що внаслідок атаки у Дніпрі виникла пожежа. Про це повідомила Дніпропетровська ОДА.

Попередньо, люди не постраждали.

Жителів закликають перебувати в укриттях і дотримуватися сигналів повітряної тривоги.

Нагадаємо, вночі росіяни двічі атакували дронами щільну забудову Одеси.

Внаслідок ударів вночі по Одесі загинув 36-річний чоловік, пошкоджено газогін та автівки. Раніше ТСН публікував репортаж з місця події.

