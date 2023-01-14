У Дніпрі обіцяють нагороду за інформацію про пілота, який зруйнував багатоповерхівку: відомо позивний і місце посадки літака

Після того, як ворожий бомбардувальник у суботу, 14 січня, ракетним ударом зруйнував багатоповерхівку у місті Дніпрі, з’явилося повідомлення про оголошену нагороду за інформацію про пілота, який керував літаком та здійснив запуск ракети.

Відповідне оголошення з’явилося в Telegram-каналі Геннадія Корбана.

У повідомленні йдеться, що атаку на Дніпро здійснив один із літаків 52-го важкого бомбардувального гвардійського авіаційного полку (в/ч 33310), який дислокується у селищі Шайківка Калузької області РФ. Окупанти використовували бомбардувальник ТУ-22М3.

Окрім того, автор оголошення поділився відомою йому інформацією про те, що позивний ведучого пілота 42492, пуск ракет було здійснено з району міста Курськ, а приземлився літак у Рязані. Терористи використовували ракету Х-22.

“Прізвище, ім’я та адреса проживання військового злочинця в РФ має бути встановлена для здійснення правосуддя. Перший, хто надасть достовірні дані, отримає від мене 25 000 умовних одиниць (очевидно, маються на увазі долари США, - ТСН) на анонімних умовах”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, командиром 52-го гвардійського важкого бомбардувального авіаційного полку є 51-річний полковник Олег Тімошин, який уже віддавав наказ ударити по ТЦ в Кременчуці в червні минулого року.

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