У Дніпрі під час повітряної тривоги пролунали вибухи: у напрямку міста летіла ракета Х-59

Місцеві пабліки пишуть про роботу ППО. Проте офіційних даних наразі ще немає.

У Дніпрі під час повітряної тривоги пролунали декілька вибухів. У ворожому небі перебували носії крилатих ракет.

Про це пишуть моніторингові канали.

Як зазначається, до вибухів була інформація про перебування у ворожому небі носії крилатих ракет. Вже згодом стало відомо, що в напрямку Дніпра був зафіксований рух ракети Х-59. Після чого в місті пролунало декілька вибухів.

Місцеві пабліки пишуть про роботу ППО. Проте офіційних даних наразі ще немає.

Нагадаємо, що вдень 23 січня російська окупаційна армія атакувала ракетою Дніпро. Сили ППО збили ворожу ціль, але сталося падіння її уламків.

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