У Дніпрі під ракетний удар потрапили рятувальники: у якому вони стані (фото)

У найтяжчої пацієнтки множинні осколкові поранення, зокрема, й внутрішніх органів.
У Дніпрі під російський ракетний удар по аеропорту потрапили п'ятеро рятувальників. Усі вони перебувають в лікарнях міста з осколковими пораненнями. "Найважчу" пацієнтку, пресофіцерку ДСНС Євгенію Дудку, лікарям вдалося стабілізувати.
Про це 12 квітня повідомили в обласній військовій адміністрації.
"У найтяжчої пацієнтки множинні осколкові поранення, зокрема, й внутрішніх органів. Дівчину прооперували. Стан тяжкий, але стабільний", - розповіли в ОВА.
У решти госпіталізованих стан середньої важкості. В одного рятувальника осколками заділо ноги, у другого – плече, у третього – стегно. Ще один постраждалий – із черепно-мозковою травмою.
Постраждалий начальник чергової зміни та наречений пораненої Євгенії Ігор Гетало розповів, що у день обстрілу вони приїхали на виклик, гасили полум'я та розбирали завали.
"У той момент навіть не уявляли, що може трапитися така біда. Вибух стався від мене максимум метрів за сім. Взагалі не розумію, як ми залишилися живими", – сказав він.
Чоловік додав, що російські окупанти вчиняють гірше, ніж фашистські загарбники під час Другої світової війни.
"Бо навіть тоді пожежні вважалися працівниками гуманітарної місії. По ним стріляти було заборонено", - пояснив поранений.
Гетало вважає, що удар агресор завдав безпосередньо по працівникам ДСНС, адже поряд не було військових.
Нагадаємо, російські окупанти в неділю, 10 квітня, завдали ракетних ударів по Дніпропетровській області. Загарбники знову поцілили в аеропорт Дніпра і повністю зруйнували його.
Читайте також: