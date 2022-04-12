У Дніпрі під ракетний удар потрапили рятувальники: у якому вони стані (фото)

У Дніпрі під ракетний удар потрапили рятувальники: у якому вони стані (фото)

У найтяжчої пацієнтки множинні осколкові поранення, зокрема, й внутрішніх органів.

У Дніпрі під російський ракетний удар по аеропорту потрапили п'ятеро рятувальників. Усі вони перебувають в лікарнях міста з осколковими пораненнями. "Найважчу" пацієнтку, пресофіцерку ДСНС Євгенію Дудку, лікарям вдалося стабілізувати.

Про це 12 квітня повідомили в обласній військовій адміністрації.

"У найтяжчої пацієнтки множинні осколкові поранення, зокрема, й внутрішніх органів. Дівчину прооперували. Стан тяжкий, але стабільний", - розповіли в ОВА.

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У решти госпіталізованих стан середньої важкості. В одного рятувальника осколками заділо ноги, у другого – плече, у третього – стегно. Ще один постраждалий – із черепно-мозковою травмою.

Постраждалий начальник чергової зміни та наречений пораненої Євгенії Ігор Гетало розповів, що у день обстрілу вони приїхали на виклик, гасили полум'я та розбирали завали.

Ігор Гетало/ Фото: Дніпропетровська ОВА

"У той момент навіть не уявляли, що може трапитися така біда. Вибух стався від мене максимум метрів за сім. Взагалі не розумію, як ми залишилися живими", – сказав він.

Чоловік додав, що російські окупанти вчиняють гірше, ніж фашистські загарбники під час Другої світової війни.

"Бо навіть тоді пожежні вважалися працівниками гуманітарної місії. По ним стріляти було заборонено", - пояснив поранений.

Фото: Дніпропетровська ОВА

Гетало вважає, що удар агресор завдав безпосередньо по працівникам ДСНС, адже поряд не було військових.

Нагадаємо, російські окупанти в неділю, 10 квітня, завдали ракетних ударів по Дніпропетровській області. Загарбники знову поцілили в аеропорт Дніпра і повністю зруйнували його.

Поранений Микола Яковлєв/ Фото: Дніпропетровська ОВА

Понад 80 поранених під час ракетного обстрілу вокзалу у Краматорську вивезли на Дніпропетровщину

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