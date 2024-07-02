У Дніпрі під завалами зруйнованого будинку виявили тіло жінки – кількість жертв зросла

Тіло другої жертви виявили вночі.
У Дніпрі після ракетного удару РФ 28 червня під завалами зруйнованого будинку у ніч проти 2 липня виявили тіло жінки. Таким чином вже відомо про двох жертв.
Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.
Він додав, що роботи на місці удару тривають. Надзвичайники розібрали близько 70% конструкцій будинку.
Нагадаємо, у Дніпрі двоє мешканців багатоповерхівки вийшли на зв’язок після удару окупантів.
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