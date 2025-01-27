У Дніпрі побиті три багатоповерхівки внаслідок атаки ворожих безпілотників: фото

Ввечері та вночі підрозділи ПвК "Схід" знищили на Дніпропетровщині 13 безпілотників.

У Дніпрі побиті три багатоповерхівки внаслідок атаки ворожих безпілотників. В одній з них сталося займання, яке рятувальники загасили.

Про це повідомили у Дніпровській обласній військовій адміністрації.

"Ввечері та вночі підрозділи ПвК "Схід" знищили на Дніпропетровщині 13 безпілотників", – йдеться у повідомленні.

Наслідки ворожої атаки по Дніпру та області / Фото: Дніпропетровська ОДА

Втім ворожа атака без наслідків не минулася.

Наслідки ворожої атаки по Дніпру та області / Фото: Дніпропетровська ОДА

Наслідки ворожої атаки по Дніпру та області / Фото: Дніпропетровська ОДА

У Самарівському районі пошкоджена інфраструктура. Сталася пожежа. Понівечені й три приватні будинки та господарська споруда.

Наслідки ворожої атаки по Дніпру та області / Фото: Дніпропетровська ОДА

По Нікопольщині окупанти били з РСЗВ "Град" та важкої артилерії. Поцілили по райцентру і Марганецькій громаді.

Наслідки ворожої атаки по Дніпру та області / Фото: Дніпропетровська ОДА

Є руйнування на території промислового підприємства.

Наслідки ворожої атаки по Дніпру та області / Фото: Дніпропетровська ОДА

Всюди – без загиблих та постраждалих.

Наслідки ворожої атаки по Дніпру та області / Фото: Дніпропетровська ОДА

Нагадаємо, у Дніпрі в ніч проти 27 січня пролунав вибух.

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