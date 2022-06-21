У Дніпрі поховали надзвичайника, який загинув під час вибуху на нафтобазі: мріяв бути рятувальником (фото)

У Дніпрі поховали надзвичайника, який загинув під час вибуху на нафтобазі: мріяв бути рятувальником (фото)

У Дніпрі 21 червня попрощалися з українським рятувальником Ярославом Мірошником, який загинув під час вибуху резервуару на нафтобазі в Новомосковському районі.

Ракетний обстріл на нафтобазі завдали російські окупанти.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

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Як стало відомо, загиблому надзвичайнику було лише 29 років. У ДСНС він вспів попрацювати лише рік.

“Він зі школи мріяв бути рятувальником. Любив птахів. Завів на дідусевій хаті голуб’ятню. Тримав одну породу - тих, які високо літають. Сьогодні, у пам’ять про рятувальника, птахів випустили в небо. Молодший сержант Ярослав Мірошник встиг пропрацювати у ДСНС лише рік. Загинув, коли боровся з пожежею на нафтобазі у Новомосковському районі, куди ворог влучив трьома ракетами”, - розповів Валентин Резніченко.

Фото: ДСНС у Дніпропетровській області

Нагадаємо, що Уряд затвердив три програми грантового фінансування бізнесу.

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