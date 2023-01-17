У Дніпрі показали момент влучання російської ракети Х-22 у житловий будинок: повне відео

Через російську ракету загинуло щонайменше 41 людина, серед них четверо дітей.

У Мережі з'явилося повне відео моменту влучання російської ракети Х-22 у житловий багатоповерховий будинок у Дніпрі 14 січня, зняте на відеореєстратор.

Його опублікував місцевий Telegram-канал "Дніпро оперативний".

На записі видно, як ракета влучає у будівлю, після чого в небо підіймається великий стовп диму. Вибух зафіксували о 15:42.

"Оригінальне відео з реєстратора. Якщо раптом хтось сумнівався у достовірності. Це момент прильоту російської ракети по будинку в Дніпрі", - йдеться під відео.

Нагадаємо, станом на ранок 17 січня відомо про 41 загиблу людину в результаті російського ракетного удару, серед них четверо дітей. Травмовано 79 мешканців. Пошукова операція триває.

Раніше ТСН.ua розповідав, що відомо про ракету Х-22, яка зруйнувала будинок у Дніпрі.

Удар по будинку в Дніпрі: що відбувається на місці трагедії 16 січня

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