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У Дніпрі показали наслідки російського авіаудару (фото)

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У Дніпрі показали наслідки російського авіаудару (фото)

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

У результаті атаки окупантів загинуло дві людини, семеро поранено.

Вчора, 28 червня, Росія вдарила по Дніпропетровщині шістьма ракетами. Чотири із них вдалося збити українським захисникам, дві - поцілили по мирних жителях.

Голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко показав наслідки авіаудару.

"Дніпро сьогодні після учорашнього прильоту. Їхні "Калібри" забрали життя у двох мирних людей", - написав він.

Нагадаємо, у результаті російського ракетного удару по автотранспортному підприємству у Дніпрі 28 червня загинули чоловік та жінка. Вони опинилися в епіцентрі вибуху.

© Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
© Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
© Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
© Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
© Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
© Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

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