У Дніпрі поліцейські затримали фанатів "руского міра" зі зброєю та проросійськими листуваннями

Інформацію про них передали до СБУ.
У Дніпрі правоохоронці затримали підозрілого чоловіка, який розвідував обстановку у місті та вів проросійські листування.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції області.
Як стало відомо, подія сталася у Чечелівському районі міста. Там екіпаж патрульної поліції помітив підозрілого чоловіка, який оглядав місцевість, проте, побачивши копів, спробував втекти. Водночас далеко втекти йому не вдалося.
Під час перевірки поліцейські виявили у нього мобільний телефон з листуванням з російськими абонентами та великою кількістю проросійських гасел.
Ще один інцидент стався під час комендантської години у Соборному районі міста. Там правоохоронці помітили чоловіка, який йшов вулицею. Під час поверхневої перевірки у нього знайшли пістолет, проросійську символіку, а також мобільний телефон, через який він вів листування та телефонував абонентам із РФ.
“В усіх випадках осіб доставили до відділку поліції. Також інформацію передали співробітникам СБУ, які детально перевірять громадян”, - розповіли в пресслужбі патрульної поліції області.
Нагадаємо, що російські окупанти обстріляли ринок у Лисичанську. Наразі інформацію щодо постраждалих у результаті обстрілу уточнюють.
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