У Дніпрі з лікарні намагався втекти полонений російський окупант. Військового злочинця затримали правоохоронці.

У Дніпрі полонений та поранений російський окупант намагався втекти з лікарні. Його спіймали правоохоронці.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав радник голови МВС Антон Геращенко.

Як стало відомо, окупант перебував на стаціонарному лікуванні у медзакладі. Охороняв його конвой. Проте якоїсь миті рашист спробував втекти.

В соцмережах пишуть, що спіймали окупанта на проспекті Олександра Поля. Також повідомляється, що чоловік був ув’язненим в так званій “ЛНР” та був завербований службами РФ.

Нагадаємо, що в Україні ліквідували ще чотири канали нелегального виїзду чоловіків за кордон.

Читайте також: