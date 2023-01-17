У Дніпрі понад 63 години розбирають завали зруйнованого росіянами будинку: скількох людей ще шукають (фото)

У Дніпрі вже понад 63 години триває рятувальна операція після того, як 14 січня російські окупаційні війська ракетою Х-22 розбомбили житловий багатоповерховий будинок.

Про це зранку 17 січня повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

За його словами, на нинішній ранок розібрано 90% уламків зруйнованого росіянами житлового будинку. Рятувальники все ще шукають 25 мирних мешканців будинку. Врятувати вдалося 39 осіб, на жаль, загинули 40 громадян.

"Понад 63 години триває рятувальна операція у Дніпрі. На 90% розібрані уламки зруйнованого російською ракетою будинку. 39 людей врятовані, 40 - загинули. 79 поранених, з-поміж них 16-ро дітей. У лікарнях зараз 28 постраждалих, 10 - важкі. 25 мешканців будинку розшукуються", - розповів керівник області.

Удар по багатоповерхівці в Дніпрі росіяни завдали ракетою Х-22 / Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Серед поранених у Дніпрі 16 дітей / Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

У Дніпрі після ракетного удару все ще шукають 25 мешканців будинку / Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Пошуково-рятувальна операція у Дніпрі триває / Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Ракетний терор росіян у Дніпрі

Війська РФ вдарили по багатоповерхівці у Дніпрі 14 січня. Удар терористів вщент зруйнував 72 квартири. Того ж дня росіяни масовано атакували й інші області України, пошкодивши критичну інфраструктуру.

Окупанти вдарили ракетою Х-22, повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Джерела ТСН в поліції Дніпропетровської області повідомили, що, за попередньою інформацією, незадовго до трагедії підозрілі особи фотографували один з об’єктів енергетичної інфраструктури. За неофіційними даними, підлітки могли бути учасниками інтернет-гри, створеної росіянами з метою виявлення саме таких об’єктів.

Про цю ж гру раніше попереджав очільник Міноборони і просив батьків простежити за дітьми.

Генеральний прокурор Андрій Костін заявив, що правоохоронцям відомо про те, хто віддавав злочинний наказ, внаслідок якого російська ракета влучила в житловий будинок у Дніпрі.

СБУ встановила прізвища російських льотчиків, причетних до ракетного удару по Дніпру.

Після трагедії вдалося встановити кількох осіб, які загинули внаслідок звірячого удару окупантів.

Зокрема, жертвами стали дві стоматологині – Ірина Саламатенко та Ольга Усова, які були волонтерками. Лікарки надавали безкоштовну стоматологічну допомогу військовим, зокрема, їздили на Донбас лікувати українських бійців.

Загинуло подружжя Ірина та Максим, які разом із двома дітьми пів року тому втекли з Нікополя, рятуючись від російських обстрілів. У момент вибуху їхні діти чекали на батьків біля будинку на вулиці.

Серед загиблих також 15-річна Марія Лебідь, яка на момент вибуху була сама вдома.

Україна втратила також тренера з боксу Михайла Кореновського.

Російська ракета забрала життя і 39 річної Оксани та двох її доньок - Лейлу (13 років) та Михайлину (3 роки).

Серед потерпілих є матір захисника України, який воює на Бахмутському напрямку. Захисник розповів у соцмережі: "Доки я воюю на Донбасі, вирішили мій будинок знищити, поки там була мама, собака і кіт".

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