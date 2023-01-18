У Дніпрі попрощалися з частиною загиблих під час ракетного удару по багатоповерхівці (фото)

В останню путь провели чотирьох убитих російською ракетою, загальна ж кількість жертв агресора сягає 45 людей.

У Дніпрі 18 січня попрощалися з чотирма загиблими внаслідок російського ракетного удару по житловій багатоповерхівці.

Про це повідомило "Суспільне Дніпро".

В останню путь провели Ірину Саламатенко, яка була стоматологинею-волонтеркою. Від початку війни жінка допомагала українським захисникам а також тим бійцям, що повернулися з ворожого полону. Без мами залишилился двоє дітей – хлопчик-підліток та 6-річна дівчинка.

Попрощалися також з Ольгою Усовою, яка теж була стоматологинею-волонтеркою, що допомагала військовим. Жінка дружила зі Саламатенко. Без мами залишився 8-річний хлопчик.

Поховали у Дніпрі Максима та Наталію Швець. Це батьки вцілілої на руїнах багатоповерхівки дівчини, чиї фото облетіли Мережу та ЗМІ.

Нагадаємо, Росія влаштувала ракетний удар по багатоквартирному житловому будинку у Дніпрі 14 січня. Загалом у будинку мешкали 1700 осіб. Жертвами атаки стали 45 людей (шестеро з них – діти), ще 80 осіб зазнали поранень і травм. Наймолодшому загиблому було всього 11 місяців.

Зауважимо, що хоча рятувально-пошукова операція завдовжки у майже 100 годин була завершена 17 січня, досі залишаються зниклими безвісти 17 осіб. Окрім того, 12 тіл та фрагментів тіл досі не опізнані.

Щодо руйнувань, то російська ракета знищила щонайменше 97 квартир, ще 230 – пошкодила. Президент України Володимир Зеленський напередодні повідомив, що доручив спростити і пришвидшити отримання допомоги постраждалими внаслідок атаки.

Масове вбивство у Дніпрі: від російської ракети загинуло 45 людей

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