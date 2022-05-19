У Дніпрі підліток втік з лікарні, аби повернутися до родини, яка залишилася під обстрілами на Донеччині

У Дніпрі підліток втік з лікарні, аби повернутися до родини, яка залишилася під обстрілами на Донеччині

14-річний Ростислав Тимошенко з пораненою рукою втік з лікарні Дніпра. Хлопчина прямував пішки до рідного села Дробишеве.

У лікарні Дніпра Ростиславу надавали першу медичну допомогу. У рідному селі він разом з вітчимом попав під ворожих обстріл. Чоловік встиг сховатися, а підліток – ні.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

"Метра на два-три від мене прилетіло. Спершу свист над головою. Подумав, що штовхнуло мене просто хвилею. А потім коли додому приїхав, побачив, що дірка у плечі", - пригадує Ростислав.

Пораненого підлітка військові вивезли до лікарні Краматорська, звідти - до Дніпра, бо осколок, що прошив руку та влучив у грудну клітину, не вдалося дістати.

Та й у Дніпрі Ростислав довго залишатися не збирався. За два тижні лікування хлопчина вирішив: піде на Донеччину до родини сам. Навіть якщо йти триста кілометрів.

"Я просто не звик сидіти на одному місці у чотирьох стінах. З родиною зв'язку немає. У них світла там немєа. Вони за мною приїхати не можуть. Я взагалі не знаю, як воно буде. Думав назад йти додому. Зрозумів, що без паспорта на блокпосту не пропустять", - пригадує Ростислав.

Підліток втік серед ночі з лікарні та встиг пройти 10 кілометрів, а потім заблукав у Дніпрі, почав шукати прихисток. Небайдужі, що впустили Ростислава додому, про всяк випадок викликали поліцію.

"Тривалий час ми спілкувалися, близько години, бо він не хотів повертатися. Каже: не хочу туди повертатись, хочу додому, а це лікарня. Знайшли для нього слова підтримки, переконали, що необхідності немає тікати, бо лікування тривале і має бути під наглядом лікарів", - говорить Руслан Комаринський, командир взводу Патрульної поліції Дніпропетровщини.

Ростислава таки вмовили повернутися. І тепер поліцейські разом із небайдужими навідують хлопці у палаті- з дарунками.

У нього нарешті з'явився телефон. Мамі вдалося вийти на зв'язок. Ані вона, ані батько до Ростислава поки приїхати не можуть. Тож хлопець лишається в лікарні під наглядом медиків. Коли він одужає, його долю вирішуватимуть соціальні служби.

Поранений підліток втік з лікарні й ішов пішки кілька годин, щоб побачити рідних

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