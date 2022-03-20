У Дніпрі прокуратура передала ЗСУ вилучені медикаменти на суму понад 9 млн гривень

Медикаменти повинні були накопичуватись на складах та використовуватись для лікування представників ЗС РФ в ході наступу на нашу державу.
У Дніпропетровській області на потреби ЗСУ передали 250 найменувань медикаментів на загальну суму понад 9 млн гривень.
Про це повідомили у пресслужбі прокуратури області.
Як стало відомо, медикаменти правоохоронці вилучили у рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за фактом нелегального постачання препаратів на непідконтрольні Україні території.
“Медикаменти повинні були накопичуватись на складах та використовуватись для лікування представників ЗС РФ в ході наступу на нашу державу. Осіб, які вчинили злочин, притягнуто до встановленої законодавством кримінальної відповідальності. Вилучені медикаменти будуть використані для гуманітарних цілей військовослужбовцями та громадянами, які потерпають від війни”, - розповіли в пресслужбі прокуратури області.
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