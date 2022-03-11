У Дніпрі прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом авіаудару по житлових кварталах

У Дніпрі прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом авіаудару по житлових кварталах

За попередньою інформацією, одна особа загинула.

У Дніпрі окружна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом російського авіаудару по житлових кварталах та цивільній інфраструктурі Новокодакського району.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури області.

Як стало відомо, внаслідок падіння трьох авіаційних бомб пошкоджено багатоповерховий будинок, районну міграційну службу, будівлю районної адміністрації, двоповерхову взуттєву фабрику.

“Також снаряд влучив поблизу дитячого садка. За попередньою інформацією, одна особа загинула. Будь-які військові об’єкти на даній території відсутні”, — розповіли в пресслужбі прокуратури області.

Наразі на місці події працюють слідчі та вибухотехніки. Встановлюються всі деталі того, що сталося.

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