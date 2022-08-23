У Дніпрі пролунали вибухи: мер міста повідомив про падіння уламків ракет на приватні будинки

Йдеться про ракетний обстріл.
У Дніпрі повідомляють про вибухи.
Мер міста закликав мешканців залишатися в укриттях.
"Будь ласка, залишайтеся в укритті. Вже є факти падіння уламків ракет на приватні будинки. Деталі будуть пізніше. Чекаємо на офіційну інформацію від Військової адміністрації", - повідомив він.
Варто зазначити, що перед офіційним підтвердженням мера, про вибухи писали місцеві пабліки.
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 181-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
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