У Дніпрі пролунав вибух: окупанти вдарили ракетою

Окупанти вночі обстріляли три громади на Дніпропетровщині, а зранку вдарили ракетою.

У Дніпрі вранці 10 червня пролунав вибух. Російські окупанти вдарили ракетою по Дніпровському району. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

У Мережі писали про пожежу нібито внаслідок ракетного удару. Резніченко зазначив, що вона не пов'язана з ворожою атакою.

Також читайте У Дніпрі запустили салют посеред ночі (відео)

"Горіло на одному з підприємств міста. Рятувальники вогонь уже приборкали", - написав він.

Вночі окупанти також обстріляли Криворізький район. Під вогонь потрапили одразу три громади. У Зеленодольській громаді є руйнування. 41-річна жінка отримала осколкове поранення. У Широківській та Апостолівській ніхто не постраждав.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області під суд відправили мешканку Кривого Рогу, яка підтримувала агресію РФ та розповсюджувала пропаганду країни-агресора.

Проїзд у транспорті: що буде з цінами в Києві, Дніпрі, Львові, Луцьку, Одесі та Сумах

Читайте також: