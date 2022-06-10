У Дніпрі пролунав вибух: окупанти вдарили ракетою

Окупанти вночі обстріляли три громади на Дніпропетровщині, а зранку вдарили ракетою.
У Дніпрі вранці 10 червня пролунав вибух. Російські окупанти вдарили ракетою по Дніпровському району. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
У Мережі писали про пожежу нібито внаслідок ракетного удару. Резніченко зазначив, що вона не пов'язана з ворожою атакою.
"Горіло на одному з підприємств міста. Рятувальники вогонь уже приборкали", - написав він.
Вночі окупанти також обстріляли Криворізький район. Під вогонь потрапили одразу три громади. У Зеленодольській громаді є руйнування. 41-річна жінка отримала осколкове поранення. У Широківській та Апостолівській ніхто не постраждав.
Нагадаємо, у Дніпропетровській області під суд відправили мешканку Кривого Рогу, яка підтримувала агресію РФ та розповсюджувала пропаганду країни-агресора.
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