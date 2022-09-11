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У Дніпрі прозвучали вибухи: розпочалася пожежа

Дата публікації
Перегляди
12к
Час на прочитання
1 хв
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У Дніпрі прозвучали вибухи: розпочалася пожежа

Фото: ТСН.ua

У ніч проти 11 вересня у Дніпро пролунали вибухи.

Була оголошена повітряна тривога.

За попередньою інформацією, вибух був настільки сильних, що у людей вибило вікна у квартирах. Також є інформація про пожежу та потерпілих.

Наразі вдруге за ніч повітряна тривога оголошена у низці областей України.

Також з’явилася інформація про вибухи у Нікополі, Краматорську та Бахмуті.

Зараз немає офіційної інформації від влади. 

Потурбуйтеся про себе: перебувайте в укриттях. 

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 199-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
12к
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