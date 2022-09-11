У Дніпрі прозвучали вибухи: розпочалася пожежа

У ніч проти 11 вересня у Дніпро пролунали вибухи.
Була оголошена повітряна тривога.
За попередньою інформацією, вибух був настільки сильних, що у людей вибило вікна у квартирах. Також є інформація про пожежу та потерпілих.
Наразі вдруге за ніч повітряна тривога оголошена у низці областей України.
Також з’явилася інформація про вибухи у Нікополі, Краматорську та Бахмуті.
Зараз немає офіційної інформації від влади.
Потурбуйтеся про себе: перебувайте в укриттях.
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 199-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
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